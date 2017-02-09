Предполагаемого хакера группы «Шалтай-Болтай» оставили под стражей

Подозреваемый просил Мосгорсуд перевести его под домашний арест

Москва, , 12:54 — REGNUM Продление ареста предполагаемому участнику хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александру Филинову, обвиняемому в незаконном доступе к компьютерной информации, признано законным. Такое решение, как передает РИА Новости, принял 9 февраля Мосгорсуд.

«Решение Лефортовского суда оставить без изменений, — сказала судья. — Апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Подозреваемый просил Мосгорсуд перевести его под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест предполагаемого организатора хакерской группы — журналиста Владимира Аникеева, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации.

По данным СМИ, мужчина причастен к созданию хакерской группы «Шалтай-Болтай», занимавшейся перехватом переписки высокопоставленных чиновников РФ и взломом аккаунтов. В дальнейшем хакеры продавали или публиковали украденные данные.

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