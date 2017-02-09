Роструд в феврале трудоустроит родственников погибших в катастрофе с ТУ-154

Москва, , 12:51 — REGNUM Роструд пообещал за февраль уладить вопрос трудоустройства восьмерым членам семей погибших в крушении ТУ-154. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

«Я думаю, что в феврале мы эти вопросы решим», — заявил Вуколов, отметив, что по состоянию на начало месяца два человека из Красноярского края нуждаются в трудоустройстве, а четыре человека из Москвы, Московской области и двое из Пермского края хотели бы изменить место работы.

Помимо работы по трудоустройству членам семей пострадавших, к наступлению учебного года Роструд также окажет помощь в переселении детей из этих семей, в их обучении в вузах, указал глава Роструда.

Напомним, что Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря 2016 года вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также артисты Ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на сирийской авиабазе Хмеймим.