Экс-глава автоконцерна FAW приговорен к 11,5 годам тюрьмы в Китае

Сюй Цзяньи полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

Пекин, , 12:37 — REGNUM В Пекине завершился судебный процесс над бывшим председателем совета директоров китайского автомобильного концерна China FAW Group Сюй Цзяньи, ранее обвиняемого в неоднократном получении взяток, уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении государственных средств. Суд приговорил экс-главу крупнейшего автоконцерна к 11,5 годам лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что Сюй Цзяньи в период с 2000 по 2013 гг., занимая различные должности, неоднократно получал взятки и дорогие подарки. Суммарный объем незаконно полученных средств составил 12,19 млн юаней ($1,77 млн), пишет «Чжунго жибао».

Сюй Цзяньи полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Экс-бизнесмен активно сотрудничал со следствием, поэтому суд вынес относительно «мягкий» приговор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Верховная народная прокуратура КНР сообщила о задержании очередного чиновника, подозреваемого в коррупции и уклонении от уплаты налогов. В ближайшие недели официальное обвинение будет предъявлено бывшему секретарю КПК в провинции Хэнань У Тяньцзюню.

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