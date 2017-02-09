В Ярославской области на имущество алиментщиков наложено 1050 арестов

Это на 25% больше, чем раньше

Ярославль, , 12:28 — REGNUM За 2016 год судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов было наложено 1 050 арестов на имущество должников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Такой рост связан с тем, что мы в управлении создали специализированный отдел судебных приставов по взысканию алиментов в городе Ярославле и Ярославском районе. Раньше у нас приставы каждого района занимались взысканием алиментов разрозненно, а теперь все дела по собраны в одном месте», — сказала помощник руководителя УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Приставы провели проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве, трудового и налогового законодательства организациями и индивидуальными предпринимателями, на исполнении у которых находятся исполнительные документы о взыскании алиментов. Всего в прошлом году было проведено более 3 тысяч проверок бухгалтерий организаций, что сравнимо с показателями 2015 года.

В 2016 году судебными приставами в органы службы занятости населения для трудоустройства были направлены 933 должников.

Одним из резервов повышения взыскания по алиментным обязательствам является временное ограничение выезда должников из Российской Федерации. Так, из общего количества постановлений о временном ограничении на выезд в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, вынесено 10 339 постановлений.

К административной ответственности привлечено 755 должников по алиментным обязательствам. Возбуждено 413 уголовных дел, рассмотрено в судах с вынесением обвинительных приговоров 290 уголовных дел.