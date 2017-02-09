В Мурманске сокращается количество женщин репродуктивного возраста

В прошлом году в регионе родилось почти 8 тысяч детей, что на 4% меньше, чем в 2015 году

Мурманск, , 12:22 — REGNUM

В 2016 году демографическая ситуация в Мурманской области характеризовалась как положительными, так и отрицательными тенденциями. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствует информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года, обнародованная региональным министерством экономического развития.

«По итогам одиннадцати месяцев отмечено снижение рождаемости, что в основном обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18−39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года — на 3%, или 3,7 тыс. человек, особенно женщин в возрасте 20−29 лет — на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,5%», — сказано в документе.

По предварительным данным, за истекший период родилось 7935 детей, что на 4,1% меньше аналогичного периода 2015 года. Число умерших в январе-ноябре 2016 года снизилось на 0,4% (8021 человек против 8057 человек в январе-ноябре 2015 года). В целом, по итогам одиннадцати месяцев 2016 года в регионе наблюдалась естественная убыль населения области, которая в течение года имела устойчивую нисходящую тенденцию, отмечают в Минэке.

«В прошлом году сохранялась тенденция снижения темпов миграционной убыли населения, которая за одиннадцать месяцев составила 3,8 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», — сказано в документе. При этом, так же как и в предыдущем году, в регионе наблюдалось небольшое увеличение миграционной активности населения. Это связано с увеличением как числа прибывших из других регионов России и стран-участников СНГ, так и числа выбывших в них.

Как сообщало ИА REGNUM, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт на территории Мурманской области, составляет свыше 20 тысяч человек. Несмотря на регулярные нарушения законодательства, в целом в регионе поддерживается стабильная миграционная обстановка.

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