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В России могут амнистировать 68 тысяч выдворенных таджикских мигрантов

Общество
В «черных списках» числятся 270 тысяч таджикистанцев

Душанбе, 9 февраля 2017, 12:20 — REGNUM  Вопросы регулирования миграционных процессов обсудили посол Таджикистана Имомуддин Сатторов и первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, пишет сегодня, 9 февраля, «Азия-Плюс».

По словам официального представителя таджикского посольства Сарвара Бахти, Сатторов поднял тему укрепления правовой защищенности таджикистанцев, приехавших в Россию на заработки, напомнив о том, что мигранты зачастую сталкиваются с депортацией и получением запрета на въезд в Россию из-за незначительных административных правонарушений.

«Посол Таджикистана также предложил рассмотреть вопрос легализации пребывания таджикских трудовых мигрантов в России, которые по различным причинам не смогли официально подтвердить свой статус на территории Российской Федерации», — добавил он.

На это Александр Горовой ответил, что сейчас работа над совершенствованием законодательства в сфере трудовой миграции продолжается.

Более того, как сообщает радио «Озоди» со ссылкой на собственный источник в посольстве Таджикистана, Россия может вывести из «черных списков» от 14 тысяч до 68 тысяч невъездных таджикских трудовых мигрантов.

«Во время встречи российская сторона заявила, что рассматривает вопрос об амнистии выдворенных из страны таджикских мигрантов. Мигрантам из «черного списка», не совершившим серьезное правонарушение, могут разрешить вновь въезжать в Россию», — цитирует издание слова неназванного собеседника.

По данным таджикских дипломатов, сейчас возможности посещать территорию Российской Федерации лишены около 270 тысяч таджикистанцев.

О том, что российские власти рассматривают вопрос об амнистии выдворенных таджикских мигрантов, 27 января 2017 года журналистам рассказал первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, прибывший в Душанбе с рабочим визитом для участия в заседании таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отметим, что по разным данным, в России постоянно находятся от 600 тысяч до 1 миллиона трудовых мигрантов из Таджикистана. Причем в последние годы фиксируется некоторое снижение числа таджикистанцев, отправляющихся на заработки за рубеж.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистанцы стали меньше отправляться в трудовую миграцию

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