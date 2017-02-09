Роструд настаивает на практике электронных договоров

Москва, , 12:17 — REGNUM В Трудовой кодекс могут внести поправки, которые предусмотрят возможность заключения электронного трудового договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 февраля на пресс-конференции заявилглава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

«Планируется посмотреть и, может быть, внести в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, поправку о том, что трудовой договор может быть заключен и в электронном виде. Это будет касаться тех граждан, которые хотят это сделать», — заявил Вуколов.

Глава Роструда отметил, что идея внедрения электронного документооборота встречает значительное сопротивление — многие граждане предпочитают традиционную «бумажную» форму. Однако появление электронного трудового договора определенно сможет помочь вахтовикам и «дистанционщикам», указал он.

«Вахтовик, если он живёт где-то в средней полосе и решил поехать заработать на Дальний Восток или ещё куда-то, то он должен, естественно, иметь гарантии. Если он заключит заранее трудовой договор, то он уже приедет с гарантией, что его взяли на работу», — подчеркнул глава Федеральной службы по труду и занятости.

Что касается дистанционщиков, то существует вопрос с пересылкой документов, продолжил Вуколов, при этом в Роструд по этому поводу обращаются многие компании. «К нам обратились многие компании — в том числе Яндекс, Рамблер, — и говорят, что они тратят огромные деньги. Сбербанк говорил об этом, что они тратят огромные деньги на пересылку кадровых документов», — отметил он.