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В мэрии Омска объяснили, зачем вернули снег на Любинский проспект

Общество
Омичи обсуждают «искусственное создание сугробов» в городе
«Равномерное распределение снега в Омске»
Иллюстрация: Скриншот с группы Regik55. vk.com
«Равномерное распределение снега в Омске»

Омск, 9 февраля 2017, 12:15 — REGNUM  Омичи пытаются понять, зачем в городе искусственно создают сугробы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, видео под названием «Равномерное распределение снега в Омске», на котором рабочие выкидывают снег из кузова машины обратно на Любинский проспект, вызвало большой ажиотаж среди омских подписчиков. За непродолжительное время ролик посмотрели несколько сотен человек.

Обсуждая ситуацию в комментариях, омичи пытаются понять, что происходит. Звучат версии, что «грузовик перегрузили», и теперь он не может ехать. Один из пользователей предположил, что мужчины просто создают «видимость работы», кидая снег в кузов и обратно. Еще один пользователь поделился версией, что «нагруженный снег мешал борт закрыть».

ИА REGNUM удалось получить комментарий в мэрии Омска. Там объяснили, что снег разбрасывают на газон, где, в том числе, есть многолетние зеленые насаждения. «Предприниматели-арендаторы, убирая снег, немного перестарались. Сейчас зима, в ближайшее время могут быть сильные похолодания, и этот снежный покров должен защитить зеленые насаждения от вымерзания. Это абсолютно обычная практика, таким образом утепляют и защищают зеленые насаждения», — сказали в пресс-службе горадминистрации.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в ближайшие три-четыре дня в Омске ожидается значительное похолодание. Температура воздуха в отдельные часы, согласно имеющимся прогнозам, может опускаться ниже — 35 С.

Напомним, сейчас тема уборки снега в Омске является первоочередной для городских властей. Во-первых, идет подготовка к предстоящему паводку. Во-вторых, как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за ситуацией, касающейся городского благоустройства, пристально следят областные власти. И уже не раз звучала критика в адрес города, где проверяющие обнаружили «снежный накат, сужение проезжих частей и колеи, снежно-ледяные отложения» и так далее.

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По информации департамента городского хозяйства мэрии, управление дорожного хозяйства и благоустройства с начала текущего зимнего сезона вывезло с территории города уже порядка 426 000 кубических метров снега. С января работы по вывозу снега ведутся в усиленном режиме в связи с подготовкой к весеннему паводку.

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Городское благоустройство
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