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Меркель — снова на обложке Charlie Hebdo: на этот раз вместе с Трампом

Общество
Французские сатирики назвали фразу «Читатели Spiegel вне себя» «жестом уважения к коллегам в Гамбурге»
Капут
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Капут

Берлин, 9 февраля 2017, 12:11 — REGNUM  Изображение канцлера Германии Ангелы Меркель «украсило» немецкую версию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На обложке в центре изображена Мелкель с окровавленным ножом в правой руке и с отрезанной головой кандидата на выборах в Бундестаг Мартина Шульца — в другой.

С отрезанной головы улыбающегося Шульца капает кровь. Под ней изображена обложка немецкого журнала Der Spiegel, на которой в той же позе, что и Меркель, нарисован президент США Дональд Трамп. В его правой руке также находится нож, в левой — голова статуи Свободы. Справа от карикатуры Меркель надпись: «Читатели Spiegel вне себя».

Ссылка на Spiegel связана с тем, что номер этого журнала от 4 февраля вышел с карикатурным изображением Трампа. Газета Bild написала, что в Charlie Hebdo фразу «Читатели Spiegel вне себя» назвали «жестом уважения к коллегам в Гамбурге».

Стоит отметить, что Меркель не первый раз попадает на обложку Charlie Hebdo. В ноябре вышел номер, на обложке которого Меркель сидит на унитазе и читает Charlie Hebdo.

В декабрьском номере журнала в немецкой версии изображается, как механик автоконцерна Volkswagen «ремонтирует» Меркель на гидравлическом подъёмнике. Под картинкой написано: «Новая выхлопная труба — и тебя хватит ещё на четыре года».

Читайте ранее в этом сюжете: СДПГ выдвинет Мартина Шульца в соперники Ангелы Меркель на выборах канцлера

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