Системы ПРО Израиля перехватили запущенные с территории Египта ракеты

«Три ракеты были уничтожены, еще четыре разорвались за пределами города»

Тель-Авив, , 11:58 — REGNUM Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет, выпущенных с территории Египта по курортному городу Эйлат. Об этом, как передает НТВ, сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Система ПВО «Железный купол» перехватила и уничтожила несколько реактивных снарядов, выпущенных с территории Египта, — говорится в сообщении. — три ракеты были уничтожены, еще четыре разорвались за пределами города».

По некоторым данным, в результате инцидентов никто не пострадал.

Отметим, что боевики египетской ячейки группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяли на себя ответственность за «данную акцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Израиля сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии.

По информации, которую сообщили сами военные, ими был атакован «пост, принадлежащий сирийскому режиму», — якобы в ответ на танковый обстрел территории Израиля, в районе Голанских высот.

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