Челябинским аграриям понизили планку на сбор зерна

Чиновники ставят им задачу собрать 1,7 млн тонн. При этом в 2016 году урожай составил 1 млн 948 тыс. тонн

Челябинск, , 11:55 — REGNUM В Челябинской области определили задачи аграриям на 2017 год. Всего ближайшим летом-осенью сельхозпроизводителям предстоит собрать 1,7 млн тонн зерна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Такие приоритеты министр сельского хозяйства Сергей Сушков обозначил на селекторном совещании. По данным областного Минсельхоза, в 2016 году урожай зерновых составил 1 млн. 948 тыс. тонн. Это на 15% больше, чем было в 2015-м.

Сергей Сушков заверил, что к началу посевной аграрии получат субсидии на общую сумму 2,1 млрд. рублей. Документы на их распределение уже подготовлены и сейчас находятся на согласовании в Минсельхозе России.

Министр отмечает, что для достижения запланированного объема зерна нужно не только сохранить имеющиеся посевные площади, но и вовлечь в оборот неиспользуемую пашню. В бюджете региона предусмотрена субсидия на возвращение земель в сельхозпроизводство. А в 2015 году была введена региональная субсидия на покупку минеральных удобрений. В результате объём вносимых удобрений вырос на 35%. Как считает министр, это позволило повысить плодородие и урожайность. В 2017 году размер субсидии будет увеличен.

Всего в регионе посевная площадь составляет 1 млн. 872 тыс. гектаров. Семян запасено 275 тыс. тонн — более 100% от необходимого объема. А вот дизельного топлива пока мало, всего около 10 тыс. тонн. Его предстоит довести до 49 тыс. тонн.

Также у аграриев и проблемы с льготными кредитами. Один из банков утвердил для Челябинской области на 2017 год объём льготных кредитов в размере 4 млрд. рублей. Сергей Сушков считает, что этого мало и доступность льготного кредитования для аграриев области ограничена.