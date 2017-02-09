Поиск незаконных лесозаготовок в Ленобласти ведет вертолет Росгвардии

Тихвин, , 11:52 — REGNUM В Тихвинском районе Ленинградской области с помощью вертолета Росгвардии выявлены места незаконных рубок леса. Собранные с воздуха данные передаются полиции, которая уже начала задержания расхитителей леса. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, сотрудники Росгвардии, экономической полиции и местного лесничества на вертолете Ми-8Т совершили облёт лесных массивов Тихвинского района. Особое внимание было уделено территории строительства линии электропередач, протяженностью более 52 километров.

«В ходе облёта было выявлено 4 места незаконной порубки хвойных деревьев, а также подготовленные для транспортировки спиленные деревья и спецтехника», — отметили в Главке Росгвардии. Один из таких фактов установлен в районе деревни Печнева, как раз на территории производства работ по строительству линии электропередач.

На место предполагаемого преступления выехали сотрудники полиции, которые изъяли автомобиль «Урал», груженый древесиной. Проводится доследственная проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

Полученные в ходе вертолетного облета фото‑ и видеоданные данные будут проанализированы для выявления фактов незаконной добычи полезных ископаемых и незаконных порубок лесных насаждений.

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