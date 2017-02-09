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В Волгоградской области крепчают морозы и вирусы

Общество
Прирост заболевания отмечен среди школьников

Волгоград, 9 февраля 2017, 11:40 — REGNUM  В Волгоградской области увеличилось число пациентов, обратившихся к медикам с симптомами гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 9 февраля, прирост заболеваемости «обеспечили» школьники. В группе детей в возрасте 7−14 лет этот показатель вырос на 26%.

В целом же по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 52%. Такая ситуация и показателями заболеваемости по возрастным группам. Между тем, в период с 30 января по 5 февраля количество случаев заболевания возросло в целом на 5%, однако по сравнению с аналогичной неделей прошедшего 2016 года заболеваемость ниже в 2,1 раза.

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Карантин по гриппу снят: Школьники Волгограда вернулись за парты

А вот в Волгограде показатель заболеваемости населения держался выше эпидемического порога на протяжении шести недель — до середины января. На прошлой неделе он был ниже недельного эпидпорога на 6,8%.

Как отметили в управлении, в регионе снижается доля вируса гриппа A (H3N2) — так называемого «гонконгского» гриппа. На прошлой неделе она составила 33% (на пике эпидемического подъема его доля занимала 60−80%). Среди респираторных вирусов преобладает парагрипп, РС-вирус. Также сокращается и количество заболевших, нуждающихся в госпитализации в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ с 9 января был введен карантин в школах Волгограда, Камышина и Волжского. К занятиям ученики вернулись только 16 января.

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Добавим, что в Волгоградской области поспособствовать росту заболеваемости могут и сильные морозы, которые пока держатся в регионе. В последние несколько дней столбик термометра местами по области опускался до — 28 градусов. В Волгограде сегодня днем воздух не прогреется больше — 14 — 16 градусов, а ночью снова опустится до — 23. Потепление в регион придет только к выходным.

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Грипп, ОРЗ
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