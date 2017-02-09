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В Оренбуржье в 2017 году увеличится лекарственная помощь ВИЧ-инфицированным

Общество
Регион в числе подал заявку на дополнительную помощь для 2 тыс. человек

Оренбург, 9 февраля 2017, 11:35 — REGNUM  В Оренбургской области в 2017 году объемы лекарственной помощи еще более возрастут. «В числе первых регионов мы подали и защитили на федеральном уровне заявку, позволяющую повысить доступность антиретровирусной терапии, охватив дополнительно более 2 тыс. человек», — отметил 8 февраля на пресс-конференции главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции регионального министерства здравоохранения Сергей Михайлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Примечательно, что встреча с местными журналистами и разговор о профилактике ВИЧ в регионе состоялись после информационного потока о сложной ситуации в области, в СМИ город Орск назывался «своего рода ВИЧ-столицей России». Напомним, 3 февраля в ходе Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере вице-премьер Ольга Голодец заявила, что наиболее сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией в Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Самарской, Оренбургской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

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В Оренбурге спикеры сделали акцент на решении вопросов медицинского блока мероприятий. По данным местного министерства здравоохранения, работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции проводится систематически, комплексно, на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия реализуются в рамках документа «Стратегия профилактики заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в Оренбургской области на 2016−2020 годы».

Как отметила главный эпидемиолог Оренбуржья Галина Зебзеева, область входит в число 22-х наиболее пораженных российских регионов. В 2015 году область находилась по данному показателю на пятом месте, в 2016 году — на седьмом. За последние 10 лет средний прирост заболеваемости в области составил 5% (по РФ — 10%). Отмечается снижение рейтингового показателя в разрезе субъектов РФ по уровню первичной заболеваемости (числу впервые выявленных заболевших). В настоящее время область занимает 15 место вместо седьмого в 2010 году.

Достигнуты определенные результаты в решении медицинского блока мероприятий. На территории области создана система диагностики ВИЧ-инфекции, предусматривающая достаточный доступ населения к бесплатному и анонимному обследованию в медицинских организациях по месту жительства и специализированных центрах СПИД. В 2015 году обследовано на ВИЧ 284 тыс. 734 человека; в 2016 году — 315 тыс. 160 человек, в текущем году объемы диагностических исследований будут увеличены.

Область первой в России вышла на охват антиретровирусной терапией более 60% больных ВИЧ-инфекцией (РФ — 40,3%). По итогам 2016 года только четыре региона смогли достичь такого охвата. Лечение пациенты получают бесплатно, оно проводится по схемам, рекомендованным Всемирной Организацией Здравоохранения, национальным клиническим рекомендациям РФ, пожеланиями ассоциации ВИЧ-инфицированных РФ. Недостатка лекарственных средств нет, имеется необходимый запас.

Каждой беременной женщине с ВИЧ предоставляется возможность проведения бесплатной трехэтапной химиопрофилактики (до родов, в родах, после родов), чтобы предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку. В 2016 г. родилось 462 ребенка от беременных с положительным ВИЧ-статусом. Процент передачи составил 1,9 (РФ — 2,1%).

Специалисты отметили важность профилактической работы с населением, особое внимание необходимо уделять молодому поколению. Проблема ВИЧ актуальна для области, она требует активного участия заинтересованных ведомств, а также средств массовой информации, принципиальности и активной жизненной позиции журналистов, приверженности населения здоровому образу жизни.

«Сложившаяся в области ситуация определяет необходимость проведения корректной и дифференцированной информационной работы с населением», — подчеркнула главный эпидемиолог Галина Зебзеева.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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