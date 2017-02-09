Захват пиратами судна в Нигерии: капитан смог выйти на связь

Москва, , 11:21 — REGNUM Капитан захваченного пиратами в Нигерии грузового судна BBC Caribbean вышел на связь. Об этом, как передает RT, сообщил отец одного из захваченных моряков Игорь Рябой.

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь — ему дали позвонить, — заявил мужчина. — Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Гвинейском заливе в 120 км от берегов Нигерии пираты захватили в плен семерых российских моряков и одного украинца из состава экипажа грузового немецкого корабля BBC Caribbean, шедшего из Камеруна.

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