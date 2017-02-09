Правительство РФ присудило 16 премий в области культуры за 2016 год

Москва, , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственных премий за достижения в области культуры за 2016 год. Соответствующий документ опубликован в четверг, 9 февраля, на сайте правительства РФ.

«За 2016 г. присуждено 16 премий Правительства в области культуры, — говорится в сообщении. — Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества».

Отметим, что сумма премии в области культуры составляет один миллион рублей.