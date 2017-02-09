В Смоленской области намерены развивать «медицинский туризм»

Смоленск, , 11:04 — REGNUM Направление «медицинского туризма» предложено развивать в Смоленской области. Такая идея прозвучала 8 февраля на встрече главы администрации региона Алексея Островского с активистами регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Встреча длилась почти два часа.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Нина Куликовских отметила, что встречи общественников с главой региона проводятся регулярно. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что он открыт для диалога и готов и в дальнейшем приходить на встречи с активом ОНФ.

«Моя гражданская позиция такая же, как и у всех вас, — мы живем в этой области, ездим по одним и тем же дорогам, дышим одним воздухом, и нас с вами волнуют одни и те же проблемы. Поэтому я, как и вы, хочу искренне изменить ситуацию в регионе, улучшить качество жизни смолян», — подчеркнул глава региона.

На встрече, в частности, обсуждался вопрос организации детской летней оздоровительной кампании и строительства оздоровительно-образовательного центра «Орленок».

Глава региона подчеркнул, что лагерь «Орленок» изначально строился для смоленских детей: «Поэтому, рассматривая поступающие предложения от разных структур в части того, чтобы его достроить и пользоваться на паритетных началах, я руководствовался исключительно тем, что «Орленок» должен на 100% использоваться только смоленскими детьми».

По словам губернатора, на завершение строительства требуется около 40 млн рублей, и деньги будут найдены за счет бюджетов: 35 млн рублей выделит регион, оставшуюся сумму добавит бюджет Смоленска. Лагерь, подчеркнул Островский, будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Еще один важный вопрос, затронутый на встрече, — развитие инклюзивного образования. Наталья Богдаева, председатель созданной в 2012 году общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети — Ангелы — Смоленск», предложила определить несколько школ в Смоленске, где были бы готовы к приему детей с особенностями развития. Глава региона предложение поддержал и поручил проработать такую возможность вице-губернатору Оксане Лободе совместно с администрацией Смоленска и с привлечением представителей ОНФ.

Эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Ковнерев (председатель Смоленской региональной организации Всероссийского общества слепых) на встрече рассказал про реализацию в регионе государственной программы «Доступная среда». Он поблагодарил губернатора за помощь: «Приобретенное оборудование уже установлено, оно даст перспективу работы наших предприятий и дальше (ООО «Смоленский электротехнический завод» в Смоленске и ООО «Банкон» в Вязьме)». Он также отметил, что вокруг таких предприятий (предоставляющих работу людям с ограниченными возможностями по зрению) может быть создан микрогородок (Дом культуры, библиотека, другая инфраструктура) с элементами доступной среды. Глава региона также поддержал предложение, дав поручение профильным ведомствам администрации оказать помощь в этом вопросе.

Еще одно предложение поступило от сопредседателя регионального штаба ОНФ Владимира Архипенкова — проработать механизм стимулирования для предприятий малого бизнеса, который вкладывает собственные средства, инвестируя их в производство.

Также на встрече обсуждались вопросы развития сельских территорий — строительство жилья, очистных сооружений, дорог, улучшение качества медицинского обслуживания в Корохоткинском и Пригорском сельских поселениях Смоленского района. С учетом отмеченных положительных результатов централизации медицинской помощи в Вязьме и Рославле, было высказано предложение закрепить жителей Смоленского района за учреждениями здравоохранения областного центра. «Хотелось бы, чтобы профильный департамент, когда готовит такие решения по оптимизации, больше общался с людьми, объяснял им свою позицию, чтобы не было жалоб. Потому что после того, как происходит обсуждение, точки соприкосновения находятся», — высказал пожелание член регионального штаба, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Журавлев.

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ Наталья Аксенова высказала предложение о развитии в регионе медицинского туризма. По ее мнению, это могло бы принести значительный объем средств в бюджет системы ОМС: «Мне кажется, что система здравоохранения Смоленщины сегодня высококлассная, я не боюсь этого слова. У нас достаточно много замечательных специалистов, много новых идей и новых технологий, которые нужно внедрять, нужно пропагандировать. Для этого нужно не с протянутой рукой к губернатору ходить, а мы с вами за счет этого сможем пополнить копилку системы ОМС».

Алексей Островский попросил направить на его имя предложения по развитию медицинского туризма. Опираясь на них, глава региона даст поручения профильным департаментам изучить данный вопрос и оценить, как можно развивать это направление.