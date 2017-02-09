Законопроект о повышенных штрафах за непропуск пешеходов поступил в Госдуму

Штраф может составить от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей

Москва, , 10:58 — REGNUM Законопроект, повышающий штрафы для автомобилистов, не уступивших дорогу велосипедистам и пешеходам, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Сейчас штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Авторы отмечают неэффективность действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях этой категории. Так, за 2015 год возбуждено 1 663 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года — 1 644 593 дел.

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