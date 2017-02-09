Трассы Челябинской области вновь открыты для транспорта

Челябинск, , 10:37 — REGNUM В Челябинской области сняты ограничения для движения транспорта по четырём трассам юга региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Ограничения сняты с 09:00 по местному времени (07:00 мск) 9 февраля. Тем не менее сотрудники МЧС советуют водителям быть предельно осторожными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения ввели днём 8 февраля. Их причиной стала метель.

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