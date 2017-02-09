Челябинцев призывают контролировать деньги и капремонты своих домов

В правительстве Челябинской области считают, что собственники в многоквартирном доме должны самостоятельно принимать решение о проведении капремонта и контролировать ход работ

Челябинск, , 10:14 — REGNUM Власти Челябинской области призывают граждан активно участвовать в управлении многоквартирными домами. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на совещании по итогам проведения капремонта в регионе в 2016 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Южного Урала.

Практическая реализация самостоятельного принятия решений и участия в ходе проведения капитальных ремонтов домов была предложена в активизации работы с собственниками квартир по открытию спецсчетов для проведения капремонтов. Важная часть этой работы обозначена губернатором Борисом Дубровским как «информационно-разъяснительная работа с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах по формированию фонда капремонта на спецсчетах».

«Это наша стратегия, мы к этому должны двигаться, чтобы собственники принимали решение по ремонтам самостоятельно, сами администрировали и контролировали использование ресурсов и качество работ. Данную работу необходимо продолжить. И если сейчас таких домов 7%, то к концу года неплохо было бы это количество удвоить», — отметил Борис Дубровский.

Отметим, за 2016 в Челябинской области собственники 349 многоквартирных домов приняли решение об открытии спецсчетов.

Как сообщил в ходе совещания заместитель губернатора Сергей Шаль, в настоящее время во всех муниципальных образованиях Челябинской области созданы и работают комиссии по проведению капремонта. По статистике регоператора капремонтов, в 2016 году было выполнено 1969 видов работ, в том числе было заменено 164 лифта. Сумма, затраченная на капитальные ремонты в Челябинской области, по данным регоператора, составила 1,58 млрд рублей.

Планы на 2017 году включают капитальный ремонт 1 534 домов (7 357 видов работ) в Челябинской области. Затратная часть составит около 5 млрд рублей. Но для этого необходимо утверждение перечня ремонтных работ собственниками жилья, проведение конкурсов на разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтов, а также контроль за проведением строительных работ.

Проблеме износа лифтов в многоквартирных домах в Челябинской области будет уделено пристальное внимание. На 2017−2019 годы в планах отремонтировать свыше 1,5 тыс. лифтов в 395 многоэтажках на сумму 2 млрд 859 млн рублей. Работы по замене лифтов затронут тринадцать муниципалитетов, в том числе Челябинск (929 лифтов), Магнитогорск (342), Златоуст (70), Озерск (47), Снежинск (37).

Напомним, Программа проведения капремонтов многоквартирных домов на средства собственников запущена в Челябинской области в 2015 году. На текущий момент тариф регоператора составляет 7 рублей за один квадратный метр. Средства собираются на спецсчета домов (их всего 1607) или в «общий котел» на счет регоператора. Капитальный ремонт дома подразумевает ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, лифтового оборудования, крыш, фасадов, фундамента, подвалов, приборов учета и узлов управления.