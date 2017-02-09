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Приамурье оставило на потом указ Путина и тонет в аварийном жилье

Общество
У субъектов осталось восемь месяцев, но не все могут дойти до финиша

Благовещенск, 9 февраля 2017, 09:41 — REGNUM  Амурская область и Якутии попали в список регионов России, где на 1 января осталось наибольшее число не расселённого аварийного жилья. По мнению члена ОНФ Виктора Рожкова, проблема таких территорий в том, что исполнение указа президента РФ Владимира Путина здесь откладывалось на потом, и теперь важно, чтобы регионы не допустили случаев возведения так называемого нового аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На первый план эксперты вынесли Амурскую область, где за оставшиеся восемь месяцев предстоит расселить 213 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В Иркутской области — 207 тысяч квадратных метров, в Якутии — 187 тысяч квадратных метров. Архангельская область должна успеть расселить 159 тысяч квадратов, Саратовская — 157 тысяч, Тульская — 153 тысячи квадратных метров.

В полном объёме годовые платы по расселению аварийного жилья не исполнили 48 регионов России, из них 10 регионов — менее чем на 50%. Таким образом, к 1 января регионы выполнили план на 68% и к сентябрю им предстоит расселить ещё 3,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья.

«Данная ситуация сложилась по вине регионов, которые постоянно допускали просчёты в реализации программы и откладывали исполнение указа президента России на потом, — прокомментировал Виктор Рожков. — В гонке за исполнением показателей регионы не должны допускать случаи строительства нового аварийного жилья».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 года в России, по данным на 1 января 2017 года, из аварийного жилья расселены почти 849 тысяч граждан. К 1 июня будут расселены порядка 1 миллиона граждан. Построено 48 миллионов квадратного метра нового жилья. Такие цифры 3 февраля на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым озвучил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

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