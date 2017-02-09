Замглавы «Татфондбанка» задержали по подозрению к крупных хищениях — МВД

Задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи. 159 УК РФ

Казань, , 09:36 — REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» задержан 9 февраля в Татарии. Его подозревают в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», в порядке ст. 91 УПК РФ задержан заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи. 159 УК России. Дело, фигурантами которого стали несколько должностных лиц «ТФБ Финанс», было возбуждено после проверки, которую в ответ на поступившие от граждан обращения.

Правоохранительные органы установили, что причинённый ущерб составил более 90 миллионов рублей, то есть был совершён в особо крупном размере. «На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор инвестиционной компании арестован 8 февраля на 1 месяц 27 дней — до 2 апреля. Также в рамках дела задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс», глава управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и начальник отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс».

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