Четверг, 09 Февраля 2017 года
10:15:29 МСК

США не считают пропагандой многомиллионное расширение вещания на русском

Общество
В BBG прокомментировали презентацию канала «Настоящее время»

Вашингтон, 9 февраля 2017, 09:12 — REGNUM  Джон Лансинг, директор правительственного агентства США — Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) — не считает, что Соединённые Штаты, расширяя информационную работу на русском языке в РФ и в бывших странах Советского Союза, ведут таким образом свою пропаганду, сообщают РИА Новости.

Об этом глава BBG сообщил, комментируя запуск круглосуточного канала «Настоящее время». Уточняется, что на запуск этого ресурса было потрачено 22 миллиона долларов.

«Настоящее время» — совместный проект «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Запущен в бытность президентом США Барака Обамы.

Несмотря на то, что канал проработал уже более двух лет, официальная презентация состоялась два дня назад — в Атлантическом совете в Вашингтоне.

При этом администрация президента США Дональда Трампа не дала официального комментария по поводу этого события.

На своём сайте BBG сообщили, что «Настоящее время» - «серьёзный игрок на рынке российских СМИ». Утверждается, что таким образом русскоязычная аудитория всего мира сможет получать «реальные новости».

«Настоящее время» привлекает зрителей из Литвы в Казахстана и обеспечивает альтернативу СМИ, спонсируемых Кремлём», — говорится на сайте BBG.

Как утверждают в ВВG, на канале ежечасно выходят новости и острые политические дебаты, а также сообщения на экономические темы, новости общества и культуры. «Настоящее время» также является площадкой для документальных фильмов, недоступных в России», — сообщают в совете.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда США
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ
ВашингтонСША Теракты 11 сентября 2001 г. в США Политика
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
ещё главное