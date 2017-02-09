США не считают пропагандой многомиллионное расширение вещания на русском

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Джон Лансинг, директор правительственного агентства США — Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) — не считает, что Соединённые Штаты, расширяя информационную работу на русском языке в РФ и в бывших странах Советского Союза, ведут таким образом свою пропаганду, сообщают РИА Новости.

Об этом глава BBG сообщил, комментируя запуск круглосуточного канала «Настоящее время». Уточняется, что на запуск этого ресурса было потрачено 22 миллиона долларов.

«Настоящее время» — совместный проект «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Запущен в бытность президентом США Барака Обамы.

Несмотря на то, что канал проработал уже более двух лет, официальная презентация состоялась два дня назад — в Атлантическом совете в Вашингтоне.

При этом администрация президента США Дональда Трампа не дала официального комментария по поводу этого события.

На своём сайте BBG сообщили, что «Настоящее время» - «серьёзный игрок на рынке российских СМИ». Утверждается, что таким образом русскоязычная аудитория всего мира сможет получать «реальные новости».

«Настоящее время» привлекает зрителей из Литвы в Казахстана и обеспечивает альтернативу СМИ, спонсируемых Кремлём», — говорится на сайте BBG.

Как утверждают в ВВG, на канале ежечасно выходят новости и острые политические дебаты, а также сообщения на экономические темы, новости общества и культуры. «Настоящее время» также является площадкой для документальных фильмов, недоступных в России», — сообщают в совете.

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