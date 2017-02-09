Назвавший Путина «убийцей» ведущий обвиняется в сексуальных домогательствах

Он не раз был обвинен в сексуальных домогательствах к коллегам по телеканалу Fox News

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей» ведущий Билл О’Райли ранее не раз был обвинен в сексуальных домогательствах к коллегам по телеканалу Fox News, сообщает Russia Today.

В частности, в январе 2017 года адвокаты бывшей ведущей телеканала Джулиет Хадди заявили, что девушка собирается подать иск к О’Райли. В иске говорится, что телеведущий начал ее домогаться в 2011 году. Когда его ухаживания были отвергнуты, он угрожал разрушить телекарьеру ведущей.

За неразглашение подробностей и отказ от обвинений Fox News выплатил Хадди 1 млн. Другая пострадавшая, бывшая ведущая ток-шоу на Fox News и политический обозреватель Андреа Тантарос все-таки подала иск к О’Райли — в августе 2016 года.

Аналогичный иск к телеведущему был также подан 10 лет назад одним из продюсеров Fox Андреа Маркис, которая обвинила его в попытках преследования.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли, в ходе беседы в президентом США Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». Позже он дал понять, что за свои слова не извинится, предложив дождаться 2023 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста «недопустимыми и оскорбительными».

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