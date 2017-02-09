В Якутии за многочисленные нарушения уволили главврача районной больницы

В больнице не хватало не только врачей, но и необходимого медицинского оборудования, нарушались права пациентов и сотрудников

Якутск, , 09:03 — REGNUM В Усть-Майской центральной районной больнице Якутии прокуратура вскрыла грубые системные нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи, а также отклонения от норм трудового законодательства в отношении персонала медучреждения. Кроме того, в больнице катастрофически не хватало сотрудников и необходимого оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. По фактам многочисленных нарушений главврач медучреждения освобождён от должности.

Как выяснила прокуратура, в Усть-Майской ЦРБ систематически нарушаются сроки выплаты работникам заработной платы, отпускных, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. И это на фоне того, что средняя заработная плата главврача превышает предельно допустимый размер оплаты труда.

Укомплектованность врачами в медучреждении за 11 месяцев 2016 года составила 58%, средним персоналом — 66%. В больнице нет невролога, физиотерапевта, специалиста по функциональной диагностике, онколога, эндокринолога, уролога, профпатолога, инфекциониста, детского стоматолога, уролога-андролога, психиатра. Обязанности отдельных врачей-специалистов исполняют лица, не имеющие соответствующей профессиональной подготовки, констатировали в надзорном ведомстве.

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В ЦРБ не хватало не только врачей, но и необходимого медицинского оборудования, в том числе инструментария в палате интенсивной терапии, кабинетах травматологии и ортопедии, офтальмологии, стоматологии, эндокринологии. Помимо этого, рабочие места ряда специалистов (в том числе оториноларинголога, нарколога и акушер-гинеколога) не были должным образом оснащены.

Кроме того, прокуратурой вскрыты грубые системные нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи. В больнице нарушаются также условия хранения медикаментов и права пациентов на лекарственное обеспечение, также выяснили в прокуратуре.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, в том числе внесено представление в адрес министра здравоохранения республики, нарушения устраняются. Главный врач ЦРБ и акушер-гинеколог уволены со своих должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, надзорное ведомство стало проводить в медучреждении проверку только после открытого письма его сотрудника Андрея Войтова генералу полиции РФ Владимиру Колокольцеву. В обращении врач просил выяснить, на каком основании работникам Усть-Майской центральной больницы сильно урезали зарплаты. До этого врачи 10 месяцев писали письма в разные инстанции, но это ни к чему не привело.

В феврале 2016 года сотрудникам медучреждения отменили повышающий коэффициент. «В итоге около сорока сотрудников остались практически без заработной платы. За 10 месяцев мне был нанесен материальный ущерб в размере более 150 тысяч рублей. И это лишь один я. Сколько «сэкономила» районная больница на своих же сотрудниках на самом деле посчитать трудно», — говорилось в адресованном Колокольцеву письме. В обращении также озвучивались жалобы на бездействие прокуратуры.

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