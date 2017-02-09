На содержание собак-проводников инвалиды будут получать 22 тыс. руб. в год

На эти цели из федерального бюджете ежегодно будет выделяться 18,5 млн рублей

Москва, , 08:59 — REGNUM Постановлением правительства РФ изменен порядок обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, сообщается на сайте правительства РФ.

Инвалиды обеспечиваются собаками-проводниками в рамках государственных закупок. Основной поставщик таких собак — Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Однако в ряде случаев инвалиды по зрению получают собак-проводников из других источников: как дар автономной некоммерческой организации «Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов», как дар инвалидам — участникам различных международных параспортивных состязаний.

Подписанным постановлением правила дополнены положением о праве на получение компенсации инвалидами, получившими собаку-проводника от другой организации (не отобранной уполномоченным органом). Также уточняется перечень документов, которые должны подаваться в уполномоченный орган для выплаты компенсации.

В 2017—2019 годах расходы на эти цели будут финансировать в пределах средств федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в объёме 18,5 млн рублей ежегодно. Максимальный размер компенсации на одного инвалида составит около 22 тыс. рублей в год.

Принятое решение позволит обеспечить инвалидов по зрению, имеющих собак-проводников, компенсацией независимо от того, какая организация предоставила инвалиду собаку-проводника.