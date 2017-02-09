Жительницу Новосибирска задержали при попытке забрать закладку с героином

Наркотики были спрятаны в снегу

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Жительницу Новосибирска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Женщину взяли с поличным во время её попытки забрать крупную «закладку» с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Министерства внутренних дел России по Новосибирской области.

«Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что задержанная — жительница Новосибирска 1986 года рождения. Раньше эта женщина работала уборщицей в средней школе.

Полицейские осмотрели участок местности, на котором была задержана подозреваемая. В ходе осмотра в снегу правоохранители нашли свёрток: в нём оказался пакет из-под семечек с порошком.

«Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что это — героин общей массой 525 граммов», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, жительница Новосибирске собиралась торговать героином. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Калужской области несколько дней назад присекли деятельность наркопритонов в Калуге и Людиново. Жильё наркоманам предоставляли ранее судимые граждане.

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