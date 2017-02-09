Жительницу Новосибирска задержали при попытке забрать закладку с героином
Новосибирск, 9 февраля 2017, 08:43 — REGNUM Жительницу Новосибирска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Женщину взяли с поличным во время её попытки забрать крупную «закладку» с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Министерства внутренних дел России по Новосибирской области.
«Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что задержанная — жительница Новосибирска 1986 года рождения. Раньше эта женщина работала уборщицей в средней школе.
Полицейские осмотрели участок местности, на котором была задержана подозреваемая. В ходе осмотра в снегу правоохранители нашли свёрток: в нём оказался пакет из-под семечек с порошком.
«Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что это — героин общей массой 525 граммов», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, жительница Новосибирске собиралась торговать героином. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Калужской области несколько дней назад присекли деятельность наркопритонов в Калуге и Людиново. Жильё наркоманам предоставляли ранее судимые граждане.
Читайте ранее в этом сюжете: Два наркопритона ликвидированы в Калужской области