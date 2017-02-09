«Думайте, когда лайкаете» — в Югре обсудили, как уберечь детей от кибератак

По данным УМВД, в 2016 году в Югре покончили с собой 12 подростков, а семеро детей пытались совершить суицид

Ханты-Мансийск, , 08:33 — REGNUM В Югре на протяжении двух суток православные общественники спасали жизнь девочки, запрограмированной на суицид по интернету. Ребенка удалось спасти сверстникам из православной молодежной организации Ханты-Мансийской епархии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

История о девочке, втянутой в убийственную игру в социальной сети ВКонтакте, прозвучала на круглом столе «Детские суициды: помощь родителям». В конце января предприниматель из Ханты-Мансийска Ирина Мельман обнаружила в интернете информацию о том, что подросток из Нягани состоит в группе, кураторы которой ведут игроков к запрограммированному суициду. До трагического финиша оставалось два дня. Спасти девочку с подачи Мельман взялись ребята из православной молодежной организации Ханты-Мансийской епархии. Они обратились за помощью в Югорский университет, сотрудники которого разместили просьбу о помощи в интернете.

«Двое суток я пыталась помочь подростку, — рассказала Ирина. — Звонила в разные службы. В результате оперативно сработали специалисты федерального телефона доверия и в центре «Открытый регион». Ребенка удалось спасти». Кроме того, Ирина Мельман узнала, что кураторы «групп смерти» выходят на своих жертв по лайкам под картинками трагического содержания. Дети должны знать, что не нужно «лайкать» все подряд. За одним таким согласием может таиться смертельная опасность.

По данным УМВД в 2016 году в Югре покончили с собой 12 подростков, семеро детей пытались покончить с собой. Практически все они подвергались психологическим кибератакам. «Группы смерти» угрожают детям и подросткам, у которых возникает негативный жизненный фон — напряженные отношения с родителями или между родителями, конфликтная ситуация в школе с педагогами или сверстниками, безответная любовь, говорят психологи. «Сейчас идет массированная информкампания про небезопасные игры, тайные сообщества. Эти сообщения получают не только взрослые, но и дети, у которых возникает естественная реакция — любопытство. Родителям стоит быть начеку, — считает главный врач Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Яна Качальская. — Необходимо интересоваться жизнью своих детей, как они проводят время и в реальности, и в интернет-пространстве. В семье должно быть доверие, главная задача папы и мамы в трудный подростковый возраст своего чада — не потерять это доверие. Самое эффективное решение обычно находится в семье. Важно, чтобы родители не потеряли доверия к себе». Яна Качальская также обратила внимание, что порой педагоги безответственно активизируют интерес школьников к соцсетям.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей департамента образования и молодежной политики Югры Наталья Романова согласилась, что сотрудники образовательных учреждений должны быть более осмотрительны в использовании интернет-ресурсов в учебном процессе. Она предложила задействовать волонтеров в противодействии кибератакам на детей. По ее информации, принято решение о создании в образовательных организациях Югры кибердружин для выполнения аналогичных задач. Председатель комиссии по вопросам науки, образования и молодежной политики Общественной палаты Югры Александр Семенов предложил обратиться за помощью в блокировке негатива в Интернете в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

«Работать надо, в первую очередь, со взрослыми, с семьей, — отметил иерей Ханты-Мансийской епархии Леонид. — Необходимо продолжить внедрение в школах предмета по основам религиозной культуры и курса «Истоки», которые формируют в детях нравственные начала, понимание ценности жизни. Хотелось бы в этом находить больше понимания со стороны образовательных структур, педагогической общественности».А советник по спецпроектам центра «Открытый регион» Андрей Рябов призвал СМИ более ответственно подходить к подготовке материалов на такие темы. Пресса, по его мнению, не должна в погоне за рейтингом подогревать интерес аудитории к «запретному плоду», а наоборот, вести просветительскую работу.

Отметим, что один из организаторов «групп смерти» взят под стражу в Санкт-Петербурге. На его след помогла правоохранителям выйти школьница из Тобольска Тюменской области, выжившая после попытки суицида.

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