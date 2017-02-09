Уборщику в Сан-Франциско удалось заработать за год $230 тысяч

«Он никогда не отказывался от работы»

Сан-Франциско, США, , 08:23 — REGNUM В США сотрудник сети железных дорог в Сан-Франциско Лян Чжао Чжан смог заработать за год более 230 тысяч долларов на должности уборщика. Ежедневно он тратит на работу по 17 часов, сообщает The Sun.

Уточняется, что ежегодная официальная зарплата Чжао Чжана составляет 56 тысяч долларов. Кроме того, железная дорога выплачивает ему ежегодные премии в размере 14 тысяч долларов. Отдельно оплачиваются переработки — сумма превышает 162 тысяч долларов.

В компании Чжао Чжан на хорошем счету. Один из руководителей фирмы подтвердил, что сотрудник смог хорошо заработать, потому что «никогда не отказывается от работы».

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