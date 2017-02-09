Жительница Екатеринбурга отсудила компенсацию за упавший на машину лёд

Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM В Екатеринбурге суд присудил местной жительнице более 185 тыс. рублей за упавший на её машину снег со льдом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

ЧП произошло в марте 2016 года. С крыши заводского здания на «Хонду Аккорд» упал снег со льдом. Результат: у машины разбито заднее стекло, а на крыше автомобиля — вмятины. На место выезжали сотрудники полиции, которые составили протокол осмотра.

Чтобы взыскать деньги за экспертизу, ремонт и т.д., женщина обратилась в суд. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с предприятия 185 тыс. 848 рублей. Среди них 171 тыс. 265 собственно за ущерб, 2 тыс. 900 — расходы на экспертизу, 7 тыс. — на услуги юриста, а 4 тыс. 683 рубля — на госпошлину.

Ответчик не согласился с этим решением. Он настаивал на том, что истица проявила грубую неосторожность и невнимательность, так как возле припаркованного автомобиля висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли здания. Но суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Отметим, глыбы льда падают на машины регулярно. Только с начала 2017 год в России было несколько таких случаев. Юристы говорят, что у водителей есть возможность через суд взыскать деньги с владельца здания, с крыши которого упала наледь.