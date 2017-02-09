На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах

Петропавловск-Камчатский, , 07:42 — REGNUM Камчатскэнерго за долги обесточило объекты незавершенного строительства «Ремонтно-строительной организации-5» (ООО «РСО-5») и оставило таким образом без света жильцов двух многоквартирных домов. Люди купили квартиры у застройщика, но он не ввел строения в эксплуатацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, долги компании за свет превысили 1,6 млн рублей.

«Неоднократные предупреждения и напоминания о необходимости оплаты не привели к снижению суммы долга. Подача электроэнергии на объекты потребителя, принадлежащие ООО «РСО-5», будет возобновлена после заключения соглашения о реструктуризации долга данной компании и оплаты половины суммы задолженности», — сказали в пресс-службе.

ИА REGNUM при этом отмечает, что в Камчатскэнерго прекрасно знают: в обесточенных объектах (не введенных в эксплуатацию домах) живут люди, в том числе семьи с маленькими детьми. Несмотря на это энергетики пошли на крайние меры и отключили свет, но юридически они правы, так как по большому счету люди в домах живут фактически на «птичьих правах», несмотря на то, что заплатили уже за них — дома на балансе нигде не числятся.

Представитель застройщика заявил корреспонденту ИА REGNUM, что считает действия Камчатскэнерго неправомерными. «Часть долга из-за того, что некоторые люди не платят за свет. Более того, к нам поданы иски и если сейчас мы соберём деньги, то они пойдут на эти иски», — сказал собеседник агентства. При этом жильцы дома рассказывают, что большинство из них исправно платят за свет — сначала деньги отдавали в офис застройщика, потом относили в Энергосбыт, но вчера там уже отказались брать платежи.

Тем временем, директор предприятия-застройщика находится под следствием. Против него расследуется уголовное дело по факту мошенничества и ему уже предъявлено обвинение. В прокуратуре Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что строительство домов должно было завершиться в 3 квартале 2013 года. Однако из-за многочисленных нарушений, допущенных при возведении объектов, до сих пор дома в эксплуатацию не введены. В частности, застройщик вышел за границы предоставленного земельного участка, в нарушение проектной документации высота цоколя в домах превышает 2 метра, тем самым вместо трехэтажных зданий возведены четырехэтажные. Кроме того, из-за допущенных нарушений застройщик не смог согласовать с ПАО «Камчатскэнерго» проект подключения домов к теплу и горячему водоснабжению.

При этом застройщик разрешил покупателям квартир заселится. Люди продали свое прежнее жилье, кто-то взял кредиты и съезжать им сейчас просто некуда. До тех пор пока Камчатскэнерго будет крайними мерами выбивать долги с застройщика, а правоохранители и власти не найдут метод исправить ситуацию, несколько десятков семей фактически остаются заложниками ситуации.