Скончался вратарь Виктор Чанов — биография

Киев, , 07:20 — REGNUM На Украине скончался известный советский и украинский голкипер, бывший вратарь донецкого футбольного клуба «Шахтёр» и киевского «Динамо» Виктор Чанов. Об этом сообщает украинское издание «Гордон» со ссылкой на родных футболиста.

«8 февраля умер известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов, — говорится в сообщении. — Смерть наступила около 19.50».

Причина смерти бывшего спортсмена пока не называются.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне спортсмен начал выступать в 19-летнем возрасте. Чанов являлся игроком донецкого футбольного клуба «Шахтер» (с 1978-го по 1981-й г) и киевского «Динамо» (с 1981-го по 1990-й г). Кроме того, Чанов принял участие в 21 матче за сборную СССР, в которых пропустил 8 голов.

Чанов становился трехкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году, выступая за киевское «Динамо», он завоевал Кубок обладателей Кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года Чанов начал тренерскую карьеру, работал в киевских клубах ЦСКА — «Борисфен» и «Динамо».

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