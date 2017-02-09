Транспортную схему Екатеринбурга всё же изменят 1 июля

В Екатеринбурге всё же отменят часть маршрутов. В основном, дублирующих

Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM В Екатеринбурге транспортная схема всё же поменяется с 1 июля. Часть маршрутов будет ликвидирована, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, в 2017 году заканчивается срок действия большинства договоров с перевозчиками. Именно под это знаменательное событие и была приурочена реформа маршрутной сети. Теперь она в очень отдалённых планах. Но задача мэрии — снизить число дублирующих маршрутов — осталась в силе.

Как заявил в интервью телекомпании «Четвёртый канал» заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Сергей Яскевич, часть имеющихся ныне маршрутов с 1 июля 2017 года будет исключена из схемы. Власти обещают проинформировать горожан и гостей города об изменениях. Кроме того, они заверяют, что вся аукционная документация по выставляемым на торги маршрутам будет в открытом доступе.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, кто отменил транспортную реформу в Екатеринбурге