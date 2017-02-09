Российский Центр по примирению передал гумпомощь в четыре провинции Сирии

Москва, , 05:57 — REGNUM Сотрудники российского Центр по примирению враждующих сторон 8 февраля доставили гуманитарную помощь в сирийские провинции Алеппо, Дамаск, Хомс и Эс-Сувейда. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в городе Алеппо — в районах Шейх-Максуд и Нейраб, а также в школах районов Аль-Джазмати, Эль-Сольхине, Аль-Азамия и Халидия — мирным жителям было передано 3,8 тонны хлеба. Жителям населённых пунктов Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск передано 1,3 тысяч продовольственных наборов.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 4,1 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 9 тонн.

Кроме этого, 8 февраля российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор был доставлено 20,6 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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