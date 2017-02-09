Чечня передала сирийцам более 10 тонн продовольствия

Гуманитарная помощь была доставлена в пункты временного размещения и лагеря беженцев

Грозный, , 04:41 — REGNUM Чеченский Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова передал жителям Сирии более десяти тонн гуманитарной помощи. Об этом 9 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

«Накануне тысячи женщин и детей получили от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова одежду, продукты питания, детское молоко, одеяла», — сообщил Кадыров.

По его словам, волонтёры РОФ доставили гуманитарную помощь в пункты временного размещения и лагеря беженцев. Общий вес переданного продовольствия составил более десять тонн.