Чечня передала сирийцам более 10 тонн продовольствия
Гуманитарная помощь была доставлена в пункты временного размещения и лагеря беженцев
Грозный, 9 февраля 2017, 04:41 — REGNUM Чеченский Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова передал жителям Сирии более десяти тонн гуманитарной помощи. Об этом 9 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
«Накануне тысячи женщин и детей получили от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова одежду, продукты питания, детское молоко, одеяла», — сообщил Кадыров.
По его словам, волонтёры РОФ доставили гуманитарную помощь в пункты временного размещения и лагеря беженцев. Общий вес переданного продовольствия составил более десять тонн.
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