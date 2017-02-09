Эпидпорог превышен в 11 городах и районах Приморского края

Владивосток, , 04:57 — REGNUM На территории 11 городов и районов Приморья уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог. В девяти случаях полностью закрыты школы, ещё в трёх — детские сады. Частично учебный процесс приостановлен в более чем 80-ти учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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Согласно последним данным, заболеваемость гриппом и ОРВИ во Владивостоке превышает уровень эпидемического порога на 18,6%. Аналогичная обстановка наблюдается в Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Партизанске, а также в Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья. В целом же по краю заболеваемость ниже эпидпорога на 17%.

Девять школ — пять в Артёме, по одной в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском и Ханкайском районах — закрыты полностью. В Артёме также закрыты три детских сада. Частично учебный процесс приостановлен в 58 группах 43-х дошкольных образовательных учреждений и в 154 классах 41-й школы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января на Камчатке было объявлено об эпидемии гриппа и ОРВИ, ограничительные мероприятии были сняты только 8 февраля. Тем не менее, в ряде районов края эпидемические пороги всё ещё остаются превышенными. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Елизовском, Тигильском, Олюторском и Крагинском районах, а также в городе Вилючинск. В целом заболеваемость населения на территории субъекта ниже эпидпорога на 14%.