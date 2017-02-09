Владимир Кара-Мурза-младший вышел из комы

В начале февраля журналист попал в реанимацию с диагнозом «острая интоксикация неустановленным веществом»

Москва, , 01:15 — REGNUM Журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, на минувшей неделе попавший в реанимацию в Москве, выведен из состояния комы. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров, передаёт телеканал «Рен ТВ».

По словам адвоката, у Кара-Мурзы практически полностью восстановилась работа сердца, отключен гемодиализ. В течение некоторых периодов времени он обходится без аппарата искусственной вентиляции легких, однако полностью от него пока не отключен.

Как передавало ИА REGNUM, федеральный координатор «Открытой России», журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший 2 февраля был экстренно госпитализирован в Москве.

Супруга Кара-Мурзы сообщила, что он был доставлен в реанимации «с симптомами, напоминающими те, с которыми его госпитализировали в 2015 году, когда он был на грани жизни и смерти и чудом выжил».

Позднее врачи поставили пациенту диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Следственный комитет начал проверку по сообщениям СМИ о возможном отравлении журналиста.

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