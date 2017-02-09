За продажу вейпов с никотином подросткам на Ставрополье введут штрафы

Законопроект о запрете подобных сигарет для подростков и введении жестких штрафов за нарушение этого запрета внесен на рассмотрение думы региона

Ставрополь, , 00:57 — REGNUM



Дума Ставропольского края на заседании в феврале рассмотрит законопроект, запрещающий продажу подросткам электронных сигарет с никотиновым наполнителем. Законопроект также предусматривает введение штрафов за неисполнение этого запрета.

Законопроект одобрен комитетом по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Авторы законопроекта «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина», депутаты Юрий Белый и Андрей Юндин отмечают, что запрет на продажу электронных сигарет детям и подросткам необходим для профилактики употребления запрещённых химических веществ в подростковой среде.

Подобные инициативы рассматриваются и в других регионах России. Речь идет не о выпаривателях (вейпах) с безвредными наполнителями, а об электронных сигаретах, содержащих никотин.

В молодежной среде курение всех разновидностей вейпов сейчас модно. Считается, что они либо безвредны, либо менее вредны для организма, нежели обычные сигареты. Кроме того, на федеральном уровне не существует запрета на их продажу и курение в общественных местах.

Вместе с тем, их влияние на организм еще полноценно не исследовано, а ученные бьют тревогу, что смеси химических наполнителей могут крайне негативно влиять на здоровье человека, поскольку реакция на них непредсказуема.

Содержание тяжёлых металлов в паре таких сигарет намного выше, чем в дыме обычной сигареты. Вредны также компоненты смеси, из которой формируется пар для вдыхания.

Кроме того, ученые утверждают, что электронные сигареты не только не помогают бросить курить, но и приобщают к курению тех, кто не курил обычных сигарет.

Ставропольские депутаты предлагают не только запретить продажу вейпов подросткам, но и ввести довольно жёсткие штрафные санкции для нарушителей этого запрета. Они составят четыре тысячи рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для должностных и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Значительно увеличатся штрафы за повторное нарушение запрета.

Законопроект уже получил положительные отзывы от представителей научного сообщества, правоохранительных структур. Также он прошёл предварительное обсуждение на расширенном совещании краевого парламента.

В случае одобрения законопроекта на заседании, депутаты продолжат работу в этом направлении. Они намерены ввести инициативу, подобную той, что рассматривается в парламенте Москвы. Инициатива касается запрета на курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах.

Отметим, что о необходимости введения подобного законопроекта депутаты заговорили сразу после начала работы Думы нового созыва, которая образована в результате выборов, прошедших в сентябре 2016 года. 1 ноября этот вопрос обсуждался уже на совещании регионального парламента.

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А 16 ноября в рамках круглого стола региональные парламентарии предложили ввести ограничения по продаже и курению электронных сигарет на федеральном уровне, с помощью изменений в федеральный закон о запрете курения в общественных местах.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в России пока не существует официального запрета на курение этого вида сигарет. Законодательный запрет на продажу несовершеннолетним распространяется только на табачную продукцию. Вместе с тем, ряд регионов России занимается решением этой проблемы на региональном уровне, в том числе, Алтай и Москва.