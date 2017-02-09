Более 500 сотрудников двух аэропортов Берлина провели забастовку

Берлин, , 23:40 — REGNUM 550 сотрудников наземного обслуживающего персонала двух коммерческих аэропортов Берлина провели забастовку, сообщает 8 февраля Deutsche Presse Agentur.

В аэропорту Берлин-Тегель отменили 112 авиарейсов, а в Берлин-Шёнефельд — 22 авиарейса. Компании Lufthansa, Air Berlin, Germanwings и Eurowings понесли убытки в связи с забастовкой обслуживающего персонала.

Забастовка была организована профсоюзом Verdi.

«Это неприемлемо. Verdi использует аэропорты в качестве публичной площадки для предъявления своих требований и полностью игнорирует интересы пассажиров», — заявил исполнительный директор Объединения немецких аэропортов (ADV) Ральф Байзель

Напомним, сотрудники наземного обслуживающего персонала требуют повышение заработной платы до €12 ($12,83) в час. В настоящий момент зарплата составляет около €11 ($11,76).

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