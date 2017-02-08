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Власти Италии планируют ускорить процесс депортации мигрантов

Общество
В прошлом году власти Италии отклонили более 60% заявлений о предоставлении убежища

Рим, 8 февраля 2017, 20:20 — REGNUM  Власти Италии предпримут меры, чтобы ускорить процесс депортации мигрантов, которые не имеют права на пребывание в стране, также будут открыты новые центры временного содержания для мигрантов, подлежащих депортации, заявил министр внутренних дел Марко Миннити, сообщает 8 февраля Reuters.

Мигранты, которым отказано в предоставлении убежища, могут оспорить это решение в суде, как следствие, срок их пребывания в стране может увеличиться до двух лет, пока не будет принято окончательное решение.

«Это занимает слишком много времени для лиц, ищущих убежища. Это занимает слишком много времени для общества, которое их приютило», — сказал Миннити.

Напомним, менее 4 тыс. мигрантов были депортированы из Италии в 2015 году. Официальные данные за 2016 год пока не опубликованы, однако известно, что в прошлом году власти Италии отклонили более 60% заявлений о предоставлении убежища, которые подали 124 тыс. мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Венгрии планируют задерживать всех мигрантов, ищущих убежище

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