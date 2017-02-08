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Микрозайм под 2379% выдан жительнице Кировской области

Общество
Микрофинансовые организации паразитируют на финансовой неграмотности граждан
Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654 Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Киров, 8 февраля 2017, 20:10 — REGNUM  В Кировской области прокуратура выявила организацию, которая выдала краткосрочный кредит пол 2379 процентов годовых. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Сообщается, что прокуратура проводила проверки в одном из офисов микрозаймов в Омутнинском районе Кировской области. В ходе проверки выяснилось, что в 2016 году жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых. Затем она заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и увеличении процентной ставки до 2379% годовых.

При этом, согласно российскому законодательству, стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. То есть, на середину 2016 года категория микрозаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых.

Прокурор Омутнинского района внес представление в адрес руководства этой микрофинансовой организации. Ставка по кредиту была снижена, а сотруднику, допустившему такое нарушение, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Микрофинансовые организации, действующие по всей России, пользуются низкой финансовой грамотностью граждан и выдают им микрокредиты под кабальные проценты.

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Потребительское кредитование
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