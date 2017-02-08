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Навальный после приговора: все равно пойду в президенты

Общество
Оппозиционный блогер считает, что обвинительный приговор будет отменен
Алексей Навальный
Иллюстрация: Tehrosinfo.ru
Алексей Навальный

Киров, 8 февраля 2017, 19:14 — REGNUM  Оппозиционный блогер Алексей Навальный не собирается отказываться от выдвижения свой кандидатуры на выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Такое заявление Навальный сделал сегодня, 8 февраля, после того, как Ленинский суд Кирова признал его виновным по «делу Кировлесеса» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

«Я имею право участвовать в выборах и я буду это делать. Этот приговор будет отменен», — самонадеянно заявил Навальный. Стоит отметить, что это не новый приговор Навальному, а лишь подтверждение вынесенного по данному делу в 2013 году. Однако, Верховный суд России после на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил обвинительный приговор Навальному и дело было направлено на пересмотр. Теперь приговор был вынесен по уже пересмотренному делу. Срок наказания Навального по «делу Кировлеса» истекает через полтора года.

По российскому законодательству, гражданин не может выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации, если он имеет судимость по тяжкой статье.

Стоит отметить, что защита Навального уже заявила, что блогер обжалует приговор.

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