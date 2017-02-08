В Ленобласти халяльную продукцию впервые удостоверили сертификатом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:26 — REGNUM В Ленинградской области начат выпуск продукции с соблюдением принятых в исламе стандарту «Халяль» под контролем Духовного управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе правительства Ленобласти.

Первый в регионе сертификат соответствия выпускаемой продукции стандарту «Халяль Северо-Запад», утвержденному ДУМ, вручил птицефабрике «Ударник» муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

«Халяль» в переводе с арабского означает «дозволенная, чистая» пища. И в ее производстве есть тонкости. Нам важно, чтобы такая продукция была доступна на прилавках как верующим людям, так и обычным покупателям», — пояснил Равиль Панчеев, поблагодарив власти региона за поддержку и сотрудничество.

«Бизнес-проект имеет важную национальную, духовную составляющую. Халяль — не дань моде, а неотъемлемая часть культуры и образа жизни мусульман, а также возрождение традиций», — отметила, в свою очередь, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак.

Отметим, что наиболее часто понятие «халяль» используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи — прежде всего, мяса, употребление которого не нарушает пищевые запреты. В запретам относится, в свою очередь, мертвечина, свинина, мясо задушенных животных и т.д.