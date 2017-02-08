В Челябинской области метель: закрыто четыре трассы

Челябинск, , 18:01 — REGNUM В Челябинской области для движения автотранспорта закрыто четыре трассы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Причиной ограничительных мер стали метель и нулевая видимость на дорогах. Под ограничение попали участок Карталы — Бреды дороги Черноречье — Бреды, участок Аркаим — Бреды, трасса Бреды — синий Шихан и дорога Павловский — Айдырлинский.

Ограничение действует с 15:00 по местному времени (13:00 мск) 8 февраля и касается, в основном, южной части региона. Кроме того, с 9 по 11 февраля температура воздуха может достигать минус 40 градусов. Впрочем, мороз порядка минус 30 градусов отмечался уже сегодня, 8 февраля. Представители МЧС советуют водителям воздержаться от дальних поездок.