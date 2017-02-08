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Поселку Спутник в Мурманской области объясняют, почему он замерзает

Общество
Управляющая компания отреагировала на жалобы жителей поселка, подключивших ОНФ

Мурманск, 8 февраля 2017, 18:10 — REGNUM  ООО «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ) отреагировало на сегодняшнюю публикацию ИА REGNUM о тяжелой ситуации в поселке военных Спутник в Мурманской области. Напомним, жители семи многоквартирных домов поселка обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ), рассказав о свалившихся на них многочисленных коммунальных бедах.

В частности люди пожаловались на крайне неудовлетворительное обслуживание специализированного жилого фонда и постоянные проблемы с отоплением, из-за чего в квартирах постоянно низкая температура. Особенную тревогу у жителей вызывает холод в местном детском саду. Авторы обращения в ОНФ также жалуются на нерегулярный вывоз мусора и на отсутствие уборки в подъездах.

Получившие обращение активисты ОНФ пообещали добиваться предоставления качественных коммунальных услуг в Спутнике и готовят соответствующие обращения к командованию Северного флота и в прокуратуру.

Ознакомившись с утренней публикацией, ООО «ГУЖФ» обратилось в ИА REGNUM с просьбой разместить на сайте агентства официальный комментарий, в котором предприятие излагает свою версию происходящего в поселке Спутник, винит в проблемах жителей нерадивых контрагентов и сообщает о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации. Текст комментария подписан руководителем пресс-службы предприятия Юлией Гаврилиной. К нему приложены сканы документов, подтверждающих действия предприятия в отношении проблем Спутника, о которых идет речь.

Ниже приводится полный текст комментария ООО «ГУЖФ».

***

«Жилищный фонд в п. Спутник находится в управлении обособленного подразделения «Мурманский» ООО «ГУЖФ» с августа 2015 года.

30 сентября 2016 года между ООО «ПромВоенСтрой» и ООО «ГУЖФ» в лице обособленного подразделения «Мурманский» был заключен договор в целях обеспечения предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах коммунальных услуг — отопления и горячего водоснабжения.

04 января 2017 года в диспетчерскую службу обособленного подразделения «Мурманский» ООО «ГУЖФ» от жителей н.п. Спутник, начали поступать заявки о несоответствии тепловой энергии в квартирах нормативным показателям, установленным законодательством РФ. В период с 04 по 28 января 2017 года зафиксировано несоответствие нормативному значению температуры центрального отопления на подаче в дома №№ 8, 15−21 на улице Новая.

По факту обращения жителей сотрудниками абонентского пункта № 08 проведено комиссионное обследование квартир, по результатам которого составлен акт о непредставлении ресурсоснабжающей организацией коммунальных услуг (предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества). Зафиксировано несоответствие нормативному значению температуры центрального отопления, которое подается из котельной ресурсоснабжающей организации ООО «ПромВоенСтрой». Ежедневно техником абонентского пункта № 08 на котельной производилась фиксация температуры подачи отопления в жилые дома п. Спутник.

Восстановление нормативной температуры теплоносителя на котельной ООО «ПромВоенСтрой» произведено только 28 января 2017 года. Управляющей организацией в адрес поставщика ресурсов ООО «ПромВоенСтрой» направлены официальные письма о произведении перерасчета по факту оказания услуг ненадлежащего качества за январь 2017 года (исх. № 42/211 от 03.02.2017, исх.42/29/1 от 09.01.2017). По факту предоставления ресурсником коммунальной услуги ненадлежащего качества жителям будет произведен перерасчет за указанный период.

Что касается аварийных ситуаций, то все они устраняются своевременно. Так, 07 января 2017 года произошла авария на внутренних сетях теплоснабжения (порыв на стояке центрального отопления в подвале), которая была оперативно устранена в тот же день. Техником абонентского пункта № 08 производится непрерывный контроль за отсутствием утечек на внутридомовых инженерных сетях Центрального отопления и горячего водоснабжения.

06 февраля 2017 года состоялось совещание с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко. В ходе него рассматривались вопросы по увеличению температуры подачи центрального отопления ресурсоснабжающей организацией ООО «ПромВоенСтрой», утепления наружных сетей теплоснабжения принадлежащих ресурсной организации и увеличение тарифа по статье содержание и текущий ремонт, а также истребование задолженности за жилищно-коммунальные услуги с неплательщиков, проживающих в жилищном фонде поселка.

Кроме того, сообщаю, что управляющей организацией ведется активная работа по включению домов поселка в региональную программу капитального ремонта на территории Мурманской области. В 2016 году обособленным подразделением «Мурманский» ООО «ГУЖФ» направлен ряд писем в адрес Администрации муниципального образования Печенегского района, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области», а также собственнику — Минобороны России, с приложением списка многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте.

В отношении отсутствия уборки поясняю, графики уборки доведены до сведений жильцов путем размещения на досках объявлений в подъездах, уборка производится согласно графика.

В отношении вывоза мусора поясняю, в связи с погодными условиями (снегопадом), был нарушен график вывоза ТКО с контейнерной площадки, в связи с чем в адрес ООО «ЭкоБыт», исполнителя коммунальной услуги по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов с объектов жилищного фонда п. Спутник, написана претензия. В настоящий момент мусор с контейнерных площадок вывезен (фото прилагаю). Вывоз мусора производится в соответствии с графиком».

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