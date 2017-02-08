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Ярославская область хочет войти в «Красный маршрут»

Общество
И увеличить поток китайских туристов
Ярославль
Иллюстрация: Илья Бесхлебный
Ярославль

Ярославль, 8 февраля 2017, 17:29 — REGNUM  Три города Ярославской области подали заявку на включение региона в межрегиональный туристический проект «Красный маршрут». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Идея «красных маршрутов» возникла около четырех лет назад в Ульяновске. Тогда решили реанимировать этот город как центр туризма, связанного с советской эпохой. А поскольку Китай верен коммунистической идеологии, авторы идеи предположили, что такой продукт окажется востребованным у туристов из Поднебесной.

В КНР «красный туризм», то есть путешествия по местам ключевых событий в истории коммунистической партии, процветает давно. В России первоначально был сформирован маршрут, объединивший Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург и Казань. Чуть позже к ним присоединились Самара, Екатеринбург и Пермь.

Ярославская область выдвинула три города — Ярославль, Тутаев и Рыбинск — как кандидатов на включение в маршрут на заседании Координационного совета по реализации межрегионального туристского проекта «Красный маршрут», которое состоялось под председательством руководителя Федерального агентства по туризму.

«Теперь мы ждем экспертов, которые через месяц должны приехать и оценить нашу готовность принимать китайских туристов. У них, кстати, особенные требования. Это касается условий проживания, гидов со знанием китайского языка, наличия китайской кухни. К нам туристы из КНР индивидуально приезжают, но здесь совсем другой масштаб», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела проектной работы департамента туризма Ярославской области Изида Лаврова.

Она добавила, что в Ростуризме сейчас рассматривают два направления туристического потока. Китайцы приезжают в Москву, затем в регион или несколько регионов, и снова в Москву. Здесь Ярославль, как расположенный недалеко от столицы город, находится в выгодном положении. Второй маршрут — туристы приезжают в регионы, затем уезжают в Санкт-Петербург, а оттуда в Европу. Ярославль имеет прямое авиационное и железнодорожное сообщение с городом на Неве. Все это должны оценить эксперты и вынести вердикт — добавится ли к «Золотому кольцу» «Красный маршрут»

Ярославскую область и КНР связывают давние экономические и дружеские связи. Еще в 1996 году подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между Ярославской областью и провинцией Гуандун, а в 2012 году — протоколы о взаимодействии в сфере туризма. Благодаря соглашению между Россией и Китаем с 2000-го года действует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках и гости из Китая могут свободно посещать территорию Ярославского региона.

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