Киноцентр имени пособника власовцев заинтересовал депутатов Челябинска

Челябинск, , 17:04 — REGNUM Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского» будет рассмотрена на заседании комиссии по социальной политике Челябинской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Константин Нациевский.

Сегодня, 8 февраля, депутат официально обратился к председателю постоянной комиссии по социальной политике Челябинской городской думы Александру Галкину с обращением о включении в повестку заседания вопроса о деятельности киноцентра имени Оболенского.

Свое обращение депутат Константин Нациевский выложил в публичный доступ в социальной сети, сопроводив информационной справкой по деятелю культуры — Леониду Оболенскому, именем которого названо бюджетное учреждение. Предполагается заслушать отчет о проделанной работе учреждения за предыдущие годы, а также уточнить суммы средств, израсходованных на поддержание деятельности киноцентра.

На комиссию будут приглашены начальник комитета культуры администрации города Челябинск Дмитрий Назаров и директор МБУК «Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского» Тамара Мордасова.

«Моя задача не обвинять кого-то, а разобраться во всех моментах деятельности учреждения. Это один момент. Другой — вопрос финансирования киноцентра. Меня как депутата интересует сколько денег уходит из бюджета и на какие нужды. А также выяснить, что происходит с памятью других достаточно именитых деятелей культуры, нашими земляками, такими как Сергей Герасимов, Виктор Петров и другими», — пояснил Константин Нациевский.

Также депутат отметил, что на текущий момент нужно определиться, а далее возможно киноцентр может и продолжит свою деятельность, но если его переименуют.

Напомним, последний раз тему с именованием киноцентра именем Леонида Оболенского выносил на обсуждение подобного уровня, депутат регионального парламента Анатолий Бароненко. В начале 2000-х он поставил вопрос на Законодательном собрании, было принято решение, по которому Комитету по социальной политике во главе с Борисом Мизрахи поручалось рассмотреть вопрос активного продвижения имени Оболенского, создания условия для его чествования.

Мизрахи, ныне член Общественной палаты Челябинской области, заместитель председателя Комиссии по культуре, межнациональным отношениям, сохранению и пропаганде историко-культурного наследия, совместно с главой Фонда культуры Кириллом Шишовым, главой челябинского отделения историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» (ныне иностранный агент) Светланой Мироновой и другими участниками рассматривали вопросы, касающиеся Оболенского. На заседании комиссии тогда был предъявлен документ из управления ФСБ по Челябинской области, согласно которому Оболенский был осужден военным трибуналом Кишиневского гарнизона в 1946 году и не был реабилитирован.

Позже некоторые челябинские деятели культуры и чиновники говорили о якобы состоявшейся реабилитации, проведенной в Молдавии, а в продвижении его имени делалась ставка на заслуги как деятеля культуры. По словам Анатолия Бароненко, деятели, продвигающие Оболенского настаивали на том, что «в сталинское время все люди были репрессированы незаконно, и что не все власовцы были изменниками Родины, а некоторые выступали против сталинизма».

Стоит отметить, что если в 2000-е эта мантра, извергавшаяся из уст разных деятелей, вполне «проходила», то в настоящее время она встречает явный отпор в обществе.

Так, увещевания о заслугах Маннергейма, полученных им в период службы в Российской армии в Первую мировую войну, не были восприняты в обществе. В общественном сознании финский главнокомандующий неразрывно ассоциировался (и продолжает) с пособником Гитлера, который замкнул кольцо блокады Ленинграда.

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