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Представители ОНФ передали мэру Москвы общественные предложения

Общество
Активисты Общероссийского народного фронта передали мэру Москвы Сергею Собянину пакет общественных предложений, направленных на улучшение жизни горожан

Москва, 8 февраля 2017, 17:03 — REGNUM  Предложения были впервые лично представлены главе столицы во время встречи, состоявшейся в среду, 8 февраля, в правительстве Москвы.

Такие предложения ежегодно разрабатываются и принимаются в ходе региональных конференций ОНФ и направляются в адрес региональных властей. Документ формируется по результатам проведенных мониторингов, рейдов, переговорных площадок, и касается тех сфер общественной жизни, которые в большей степени волнуют жителей региона. В разработке предложений принимают участие эксперты и активисты Народного фронта, представители профессиональных объединений, научных сообществ, НКО.

В ходе встречи активисты ОНФ предложили Сергею Собянину рассмотреть возможность организации для тотально-слепых москвичей бесплатных занятий мини-футболом. Они отметили, что именно слепые москвичи, заняв второе место на Чемпионате Европы по мини-футболу 5×5В1, завоевали для России право участвовать в Паралимпиаде и Чемпионате мира по этому виду спорта. При этом на территории города нет секций для занятий мини-футболом, и спортсменам с инвалидностью приходится ездить на тренировки в Московскую область.

Общественники также подняли вопрос о необходимости разработки и принятия «Московского стандарта питания в образовательных организациях столицы» с учётом увеличения числа детей, имеющих особые потребности, в том числе аллергиков, детей с диабетом, инвалидов и других.

«Как общественное движение Общероссийский народный фронт может предоставлять городской власти дополнительные инструменты сбора информации. Кроме того, ОНФ — это опора и союзник при построении обратной связи с населением. ОНФ проводит общественный аудит реализации городских социальных программ, организует переговорные площадки с органами власти по тем предложениям, которые являются наиболее резонансными», — заявил сопредседатель московского штаба ОНФ, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

Он добавил, что Москва является лидером по реализации указов президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, что связано во многом с тем, что москвичи являются активными и требовательными: «Деятельность ОНФ в Москве отражает эти особенности города. На протяжении года наши пять рабочих групп, коммуникационная площадка по развитию НКО в Москве провели порядка полутора сотен заседаний, экспертных совещаний и круглых столов с участием общественников, представителей органов власти Москвы и экспертов из университетов, Российской академии наук. Общественные предложения 2016 г. содержат все актуальные для москвичей темы, которые касаются установления социальной справедливости, повышения качества повседневной жизни, образования, культуры, развития экономики и взаимодействия власти и общества. Общественные предложения ОНФ — это не просто перечень указаний существующих проблем, но и и конкретные предложения по решению этих проблем».

Ярослав Кузьминов напомнил, что ряд общественных предложений столичным властям был представлен ранее на региональной конференции московского отделения ОНФ, после чего началась активная работа над их реализацией совместно с органами власти города. По некоторым вопросам уже удалось достичь результатов. В частности было принято решение о создании первого в России Центра для пациентов с различными видами инвалидности — на базе московского Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР). Еще одной значимой инициативой общественников, уже получившей поддержку столичных властей, стала отмена ряда барьеров для вхождения социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг Москвы.

«Для нас очень важно взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе и с Общероссийским народным фронтом, который выделяется своей активной жизненной позицией, инициативами. Я благодарен «фронтовикам» за большой объем информации, который они дают нам для решения тех или иных важных для Москвы и москвичей проблем. Это касается транспорта, работы с некоммерческими организациями, вопросов развития образования, медицины, социальной поддержки. Фронт живет теми проблемами, которыми живут простые москвичи», — отметил Сергей Собянин.

Всего по итогам цикла региональных конференций ОНФ 2016 г. из 85 субъектов РФ руководители 55 регионов уже провели встречи с представителями ОНФ, в ходе которых состоялась передача предложений активистов и обсуждение дальнейших шагов по их реализации. При этом 30 субъектов получили предложения только по почте. Такой акцент на публичном формате работы отражает новый подход Народного фронта, в рамках которого усиливается конструктивное взаимодействие с главами регионов.

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Общероссийский народный фронт
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