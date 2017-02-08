В Нижнем Новгороде на карантин закрыто 27 школ и 21 детский сад

После карантина по гриппу и ОРВИ уже открылись 107 школ

Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM В Нижнем Новгороде остаются закрытыми на карантин 27 из 168 школ города и 22 класса в четырех образовательных учреждениях, сообщили в мэрии города. На 8 февраля 2017 года после карантина по гриппу уже открылись 107 школ.

По данным городского департамента образования, в Нижегородском, Советском и Канавинском районах ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в школах заметно улучшилась.

Стабилизировалась обстановка в Московском, Сормовском Ленинском и Автозаводском районах.

«В них на карантине пока остаются по одной — две школы, а в Приокском районе во всех образовательных учреждениях начались занятия по расписанию», — сообщила глава департамента Ирина Тарасова.

Кроме того, на сегодняшний день из 309 дошкольных учреждений пока закрыт на карантин 21 детский сад и еще 103 группы в 40 детских садах.

Продолжается работа по дезинфекции помещений образовательных учреждений, проводится санитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовых и зон рекреации.