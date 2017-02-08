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В Воронеже ветераны-«афганцы» провели урок мужества для школьников

Общество
В областном центре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню вывода советских войск из Афганистана
1 / 30 В Воронеже открыли выставку, посвященную 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
Марина Каширская © ИА REGNUM
В Воронеже открыли выставку, посвященную 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Воронеж, 8 февраля 2017, 16:41 — REGNUM  В Воронеже торжественно открыли выставку, посвященную 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, открытие состоялось 7 февраля в центре «Музей-диорама» при участии Воронежской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

8 / 30 Экспонаты выставки
Марина Каширская © ИА REGNUM
Экспонаты выставки

Фактически выставка работает с 1 февраля, но в качестве официального открытия члены общественной организации решили провести «урок мужества» для школьников и студентов Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова. Именно для них дату мероприятия «Ты в памяти моей, Афганстан» перенесли с 15 февраля. Председатель организации Николай Прийменко, а также ветераны Афганской войны Геннадий Митин и Николай Колесников лично провели экскурсии и рассказали обо всех экспонатах.

11 / 30 Организаторы мероприятия
Марина Каширская © ИА REGNUM
Организаторы мероприятия

Экспозиция, открывшаяся в актовом зале музея, состоит из нескольких частей: взрывные устройства и оружие, армейское обмундирование и быт военных, книги об Афганской войне. Отдельно стоит отметить выставку картин генерала Виктора Куценко. Военный инженер, занимавшийся в том числе наведением мостов через водные преграды в Арабской Республике Египет, Куценко создает не только картины, но и рассказы, очерки, а также стихи и песни, к которым сам пишет на музыку. Выставка будет открыта до 26 февраля. Вход свободный.

19 / 30 Экспонаты выставки
Иллюстрация: Марина Каширская
Экспонаты выставки

Годовщина вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. В этот день проводятся мероприятия в память о советских солдатах, погибших в годы Афганской войны 1979−1989 годов.

30 / 30 Музей-диорама, Воронеж
Марина Каширская © ИА REGNUM
Музей-диорама, Воронеж

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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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